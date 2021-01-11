وظائف هندسية وفنية شاغرة في شركة BAE SYSTEMS السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-11

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الظهران، والجبيل.

تفاصيل وظائف شركة BAE SYSTEMS:

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف محرك الطائرات (الظهران).

– مشرف إلكترونيات الطيران (الظهران).

– فني محركات الطائرات (الظهران).

– فني صناعة هياكل السفن (الجبيل).

التقديم على وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 11 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



