وظائف شاغرة في شركة ياسرف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير (ياسرف) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف هندسية وتقنية شاغرة لذوي الخبرة، للعمل بمقر الشركة بينبع.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مهندس سلامة العمليات: درجة البكالوريوس في التخصصات الهندسية، خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة، فضلًا عن مسؤول عمليات تقنية المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 15 سنة في مجال ذات صلة.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم مُتاح الآن بتاريخ 1442/05/27هـ الموافق 2021/01/11م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، من خلال الرابط التالي:

1- مهندس سلامة العمليات من (هنـا).

2- مسؤول عمليات تقنية المعلومات من (هنـا).

