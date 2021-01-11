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شركة بنده للتجزئة تعلن عن وظيفة شاغرة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-11

شركة بنده للتجزئة تعلن عن وظيفة شاغرة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة بنده للتجزئة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بمحافظة جدة، بالمسمى الوظيفي “أخصائي التصميم والتطوير”.

واشترطت الشركة في المتقدمين ما يلي:

  • درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
  • خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التدريب أو التصميم التعليمي أو تقديم التدريب.

وأضافت شركة بنده أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (هنـا).

 


محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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