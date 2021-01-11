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شكرا لقرائتكم شركة بنده للتجزئة تعلن عن وظيفة شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-11
شركة بنده للتجزئة تعلن عن وظيفة شاغرة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة بنده للتجزئة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بمحافظة جدة، بالمسمى الوظيفي “أخصائي التصميم والتطوير”.
واشترطت الشركة في المتقدمين ما يلي:
- درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التدريب أو التصميم التعليمي أو تقديم التدريب.
وأضافت شركة بنده أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (هنـا).