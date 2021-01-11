شركة بنده للتجزئة تعلن عن وظيفة شاغرة

أعلنت شركة بنده للتجزئة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بمحافظة جدة، بالمسمى الوظيفي “أخصائي التصميم والتطوير”.

واشترطت الشركة في المتقدمين ما يلي:

درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التدريب أو التصميم التعليمي أو تقديم التدريب.

وأضافت شركة بنده أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (هنـا).