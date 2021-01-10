وظائف شاغرة للخريخين في مشروع البحر الأحمر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-10

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للسعوديين، ضمن برنامج النخبة للخريجين، لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي مكتب إدارة المشاريع.

– أخصائي هندسة كهربائية.

– أخصائي تطوير.

– أخصائي تكلفة.

– أخصائي الأداء.

– أخصائي إدارة المخاطر.

– أخصائي إدارة المرافق.

– أخصائي إنشاءات.

– أخصائي الجدوى والاستثمار.

– أخصائي أعمال البناء.

– أخصائي تجاري.

– أخصائي الصحة والسلامة والبيئة.

– أخصائي برامج تعليمية.

– أخصائي البنية التحتية.

– أخصائي تأمين.

– أخصائي تصميم داخلي.

– أخصائي هندسة ميكانيكية.

– أخصائي بيئي.

– أخصائي تخطيط.

– أخصائي المشتريات.

– أخصائي تطوير الأمن.

– أخصائي عمليات الأمن.

– أخصائي هندسة إنشائية.

التقديم على وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 10 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرنامج، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)



