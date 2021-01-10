وظائف صحية شاغرة لدى مستشفيات القوات المسلحة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-10

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفيات القوات المسلحة بالطائف، ومستشفى القوات المسلحة بجازان.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– استشاري الرعاية التلطيفية.

– استشاري العناية المركزة (عدد 8 وظائف).

– استشاري جراحة زراعة الكلى (عدد وظيفتين).

– استشاري الطب النووي.

– استشاري أمراض الكلى.

– استشاري الطب الباطني (عدد 4 وظائف).

– استشاري طب نفسي.

التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 10 يناير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



