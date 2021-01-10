وظائف شاغرة : وظائف خالية بشركة سيجماتك للصناعات الدوائية لجميع المؤهلات

تعلن شركة سيجماتك للصناعات الدوائية بالمنطقة الصناعية السادس بالسادس من أكتوبر، عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات ولجميع المؤهلات، برواتب مجزية تبدأ من 2000 إلى 3500 جنيه، ونتابع الآن تفاصيل وشروط الوظائف المطلوبة على مصر فايف.

وظائف شركة سيجماتك للصناعات الدوائية

مطلوب عدد 2 مهندس كهرباء، خبرة لا تقل عن سنتين براتب 3300 جنيه. مطلوب عدد 2 مهندس ميكانيكا ويشترط أن لا يزيد السن عن 27 سنة، براتب 3300 جنيه. مطلوب عدد 5 صيدلي عام من الجنسين، براتب 3300 جنيه. مطلوب رئيس قسم الأبحاث، ويشترط بكالوريوس صيدلة من الجنسين، والسن لا يزيد عن 40 سنه. مطلوب عدد 5 كيميائي، بكالوريوس علوم من الجنسين، ويشترط أن لا يزيد السن عن 27 سنة، براتب 3000 جنيه. مطلوب عدد 10 فني إنتاج، مؤهل فوق متوسط أو متوسط ، براتب يبدأ من 2000 إلى 2500 جنيه. مطلوب عدد 2 فني صيانة، مؤهلات متوسطة، خبرة. مطلوب عدد 15 عامل إنتاج من الجنسين، مؤهل متوسط براتب 2000 إلى 2500 جنيه، ويشترط أن لا يزيد السن عن 28 سنة. مطلوب عدد 5 عامل خدمات من الجنسين مؤهل لا يقل عن الإعدادية، والسن لا يزيد عن 30 سنة، براتب 2000 جنيه. مطلوب عدد 3 سائق رخصة أولي وثانية ، مؤهل متوسط، ويشترط أن لا يزيد السن عن 39 سنة، براتب 2500 جنيه.

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شروط ومزايا وطرق التقدم للوظائف

يشترط أن لا يقل السن عن 22 سنة ولا يزيد عن 30 سنة، وخبرة في مجال العمل، وتوفر الشركة للعاملين بها رواتب مجزية وتأمينات طبية واجتماعية، بالإضافة إلى توفير وسائل نقل و وجبات والعمل 8 ساعات، ولمن يرغب في التقدم لشغل الوظائف المطلوبة يرجى الاتصال بالشركة لتحديد أماكن ومواعيد المقابلات الشخصية من خلال الأرقام التالية: 01003660377 – 01007598237