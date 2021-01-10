وظائف صحية شاغرة للجنسين في مدينة الملك سعود الطبية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-10

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مدينة الملك سعود الطبية:

وأفادت مدينة الملك سعود الطبية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– فني الفيزيولوجيا الكهربية للقلب (للجنسين): شهادة الدبلوم في تخصص تكنولوجيا القلب.

– ممرض عناية مركزة أمراض الكلى (للنساء): شهادة البكالوريوس في تخصص التمريض.

التقديم على وظائف مدينة الملك سعود الطبية:

وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 10 يناير 2021م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 16 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

