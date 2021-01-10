وظائف

زين السعودية تعلن عن وظائف للرجال والنساء

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم زين تعلن عن وظائف للرجال والنساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-10

زين السعودية تعلن عن وظائف للرجال والنساء

للعمل في مدينة الرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة زين السعودية Zain KSA عن توفر وظائف إدارية شاغرة (للرجال والنساء) حملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) في مدينة الرياض، وفق التالي:

1 – مدير عمولات الشركاء ونقاط البيع , Partners & POS Commission Manager

  • بكالوريوس أو ماجستير إدارة أعمال أو ما يعادلها
  • خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال مشابه.

2 – أخصائي تقارير الشركات , Corporate Reporting Specialist

  • بكالوريوس إدارة أعمال أو ما يعادلها
  • خبرة لا تقل عن 4 سنوات منها سنة على الأقل في نفس المجال.

3 – ممثل مبيعات عبر الهاتف , Telesales Agent – وظائف متعددة

  • الثانوية العامة أو الدبلوم
  • حديث التخرج أو بخبرة لا تزيد عن سنتين
  • لا يشترط الخبرة

– الشروط العامة:

  • سعودي الجنسية.
  • إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة – مستوى متوسط فأعلى
  • إجادة استخدام برامج الحاسب الآلي وتطبيقات الأوفيس.

– وأوضحت شركة زين السعودية أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

 

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

قد تقرأ أيضا