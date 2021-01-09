وظائف فنية وإدارية شاغرة بفروع شركة التصنيع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-09

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشغل لوحة تحكم (الجبيل): شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– رئيس التطوير التنظيمي (الرياض): شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو العلوم التنظيمية، أو الموارد البشرية).

– مستشار رئيسي/ إدارة المواهب (الرياض): شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الموارد البشرية، أو علم النفس التنظيمي الصناعي، أو التطوير التنظيمي).

التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



