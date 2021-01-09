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شكرا لقرائتكم جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف للجنسين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف للجنسين
للعمل في الرياض وجدة والأحساء
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء من حملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) في الرياض، جدة، الأحساء، وفق التالي:
– مساعد إداري ثالث
– أمين مختبر خدمات الطوارئ
– مصمم مواقع إنترنت
– مدير قاعدة بيانات
– مدير أنظمة – عدد 2
– مساعد بحث أول
– مساعد بحث ثانٍ
– مشغل نظام الاتصالات ثانٍ
– مسؤول تدريب الحماية من الحريق
– مراقب إطفاء
– إطفائي
– مسؤول المناوبات
– منسق أبحاث ثالث
– مساعد مكتب
– مسجل قاعدة بيانات البحوث
– أمين مختبر التخدير
– أمين مختبر العلاج التنفسي
– تقني مختبر خدمات الطوارئ
– تقني مختبر العلاج التنفسي
– منسق مركز تدريب الدراسات العليا
– مهندس مراقبة العمل
– مشغل نظام الاتصالات ثانٍ
– مشغل فني
– مستشار قانوني أول
– مراقب عمل أول
– منسق إداري
– أخصائي موارد بشرية
– مهندس المرافق والصيانة
– أخصائي تحسين جودة ثانٍ
– مساعد قانوني
– مراقب سلامة
– مسؤول السلامة
– مساعد إداري ثانٍ
– محاسب ثالث
الشروط العامة:
- سعودي الجنسية.
- الوظائف تتطلب خبرة.
- إجادة اللغة الإنجليزية حسب المستوى المطلوب.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
– وأضافت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية أنه يمكن التقديم من الرابط خلال الرابط التالي (https://careers.ksau-hs.edu.sa/Vacancies/Opportunities).