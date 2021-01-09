جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف للجنسين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء من حملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) في الرياض، جدة، الأحساء، وفق التالي:

– مساعد إداري ثالث

– أمين مختبر خدمات الطوارئ

– مصمم مواقع إنترنت

– مدير قاعدة بيانات

– مدير أنظمة – عدد 2

– مساعد بحث أول

– مساعد بحث ثانٍ

– مشغل نظام الاتصالات ثانٍ

– مسؤول تدريب الحماية من الحريق

– مراقب إطفاء

– إطفائي

– مسؤول المناوبات

– منسق أبحاث ثالث

– مساعد مكتب

– مسجل قاعدة بيانات البحوث

– أمين مختبر التخدير

– أمين مختبر العلاج التنفسي

– تقني مختبر خدمات الطوارئ

– تقني مختبر العلاج التنفسي

– منسق مركز تدريب الدراسات العليا

– مهندس مراقبة العمل

– مشغل نظام الاتصالات ثانٍ

– مشغل فني

– مستشار قانوني أول

– مراقب عمل أول

– منسق إداري

– أخصائي موارد بشرية

– مهندس المرافق والصيانة

– أخصائي تحسين جودة ثانٍ

– مساعد قانوني

– مراقب سلامة

– مسؤول السلامة

– مساعد إداري ثانٍ

– محاسب ثالث

الشروط العامة:

سعودي الجنسية.

الوظائف تتطلب خبرة.

إجادة اللغة الإنجليزية حسب المستوى المطلوب.

إجادة استخدام الحاسب الآلي.

– وأضافت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية أنه يمكن التقديم من الرابط خلال الرابط التالي (https://careers.ksau-hs.edu.sa/Vacancies/Opportunities).