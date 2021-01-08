وظائف شاغرة للجنسين في جمعية البركة الخيرية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-08

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت جمعية البركة الخيرية بالمنطقة الشرقية، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجمعية في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف جمعية البركة الخيرية:

وأبرزت الجمعية، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول تنمية موارد مالية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو التسويق)، أو ما يعادلها.

– أخصائية اجتماعية: شهادة البكالوريوس في تخصص علم الاجتماع، أو ما يعادلها.

طريقة التقديم على وظائف جمعية البركة الخيرية:

وأوضحت الجمعية، أنَّ على الراغبين والراغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية مع كتابة مسمى الوظيفة المراد التقديم عليها بالعنوان وذلك على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected])، مشيرة إلى أن التقديم مستمر حتى تاريخ 15 يناير 2021م.



