وظائف إدارية شاغرة لدى المتحدة للتأمين التعاوني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-07

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين من السعوديين، على مسمى “أخصائي الأمن السيبراني”؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة جدة.

شروط وظائف الشركة المتحدة للتأمين التعاوني:

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادة البكالوريوس أو الماجستير في أي مجال ذي الصلة، ويفضل وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف الشركة المتحدة للتأمين التعاوني:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 7 يناير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 يناير 2021م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

