وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة الملاحة الجوية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-07

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة خدمات الملاحة الجوية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف هندسة التخطيط: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسي ذي صلة.

– محلل تخطيط الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة)، أو المجالات ذات الصلة.

التقديم على وظائف شركة خدمات الملاحة الجوية:

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 7 يناير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



