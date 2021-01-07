وظائف شاغرة : آلاف الوظائف المعلنة بنشرة وزارة القوى العاملة والهجرة لشهر يناير 2021

نشرت وزارة القوى العاملة والهجرة من خلال النشرة القومية للتشغيل لشهر يناير 2021 الآف الوظائف وفرص العمل الشاغرة للشباب في مختلف التخصصات ولجميع المؤهلات عليا ومتوسطة وفوق متوسطة بالإضافة إلى غير الحاصلين على مؤهل، وذلك بهدف إتاحة الفرص أمام الباحثين عن عمل في إيجاد الوظائف المناسبة، ونستعرض الآن على مصر فايف اهم الوظائف المعلنة بالنشرة القومية للتشغيل لشهر يناير 2021.

نشرة وزارة القوى العاملة والهجرة لشهر يناير 2021

تعلن شركة رخاء للاستثمار الزراعي شرق العوينات – الداخلة، عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة برواتب مجزية تبدأ من 3000 إلى 4000 جنية، والتفاصيل كالتالي:-

مطلوب فني ميكانيكا معدات زراعية براتب 4000 جنية. مطلوب فنيين لحام كهرباء. مطلوب فنيين تركيبات محاور ري. مطلوب عدد 2 سائق معدات زراعية براتب 3500 جنية. مطلوب فنيين تشغيل محاور ري براتب 3000 جنية.

ويشترط أن لا يزيد السن عن 40 سنة، ولمن يرغب يرجى الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية: 0927820417

تعلن جامعة سفنكس أسيوط الجديدة عن حاجتها إلى شغل الوظائف التالية:-

مطلوب عدد 2 أخصائي شئون طلاب، مؤهل عالي مناسب ” تجارة – آداب – علوم”. مطلوب عدد 2 أخصائي رعاية شباب. مطلوب عدد 2 أخصائي شئون عاملين. مطلوب عدد 4 أمناء معامل، بكالوريوس علوم. مطلوب عدد 6 أفراد امن. مطلوب عدد 4 عاملات مؤهلا متوسطة.

وللراغبين في التقدم يرجى الاتصال بالجامعة من خلال الأرقام التالية: 01023331815 – 01001111815

وظائف آخري:

شركة نيل كرافت للملابس الجاهزة ” شبين الكوم بالمنوفية” تعلن عن فتح باب التعيين لشغل مئات الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، والتفصيل كالتالي:-

مطلوب عدد 100 عامل ماكينة. مطلوب عدد 50 عامل جودة. مطلوب عدد 50 عامل مساعد. مطلوب عدد 20 عامل مكواه. مطلوب عدد 20 عامل تعبئة.

ويشترط لجميع الوظائف أن لا يزيد السن عن 35 سنة، من الجنسين، وللراغبين في التقدم للوظائف يرجى التواصل مع الشركة من خلال الأرقام التالية: 2221673 – 2221522 – 0482222283

تعلن الوطنية للتعبئة والتغليف ” وطن باك” بالمنطقة الصناعية الأولي – قويسنا بالمنوفية، عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة كالتالي:-

مطلوب عدد 10 أفراد امن، ويشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط، براتب 1500 جنية. مطلوب عدد 10 عمال إنتاج من الجنسين، براتب 1500 جنية. مطلوب عدد 5 عامل نظافة من الجنسين براتب 1700 جنية.

ولمن يرغب يشترط أن لا يزيد السن عن 45 سنة، وللتقدم للوظائف يرجى الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية: 0482590300

تعلن شركة دايس للملابس الجاهزة ” 67 طريق مصر إسكندرية الزراعي قليوب” عن فتح باب التعيين للشغل عشرات الوظائف الشاغرة في جميع التخصصات برواتب مجزية، والتفاصيل كالتالي:-

مطلوب عدد 25 عامل سنجر براتب 2500 جنية. مطلوب عدد 25 عامل اوفر براتب 2200 جنية. مطلوب عدد 25 عامل اورلية براتب 2600 جنية. مطلوب عدد 10 عمال تعبئة براتب 1250 جنية.

ويشترط لجميع الوظائف أن لا يقل المؤهل عن متوسط وان لا يزيد السن عن 25 سنة، ولمن يرغب يرجى التواصل مع الشركة من خلال الأرقام التالية: 01001408562