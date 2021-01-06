وظائف إدارية وفنية شاغرة بشركة BAE SYSTEMS في 3 مدن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-06

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وتدريبية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والطائف، والظهران.

تفاصيل وظائف شركة BAE SYSTEMS:

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير التقدير.

– فني إلكترونيات الطيران/ التايفون.

– مشرف إلكترونيات الطيران/ التايفون.

– مشرف فني المظلات والتصنيع/ التايفون.

– فني دعم صيانة/ التايفون.

– مدرب التكتيكات والأسلحة.

التقديم على وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 6 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



