وظائف صحية شاغرة للجنسين في مستشفيات القوات المسلحة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-06

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، ومستشفيات القوات المسلحة بالطائف، ومدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي قسطرة قلب (عدد 3 وظائف).

– أخصائي تصوير أشعة قلب (عدد 3 وظائف).

– طبيب عام الرعاية الصحية المنزلية (عدد وظيفتين).

– استشاري أمراض المخ والأعصاب.

– استشاري أمراض القلب للأطفال.

– طبيب استشاري أمراض نساء وولادة (للنساء).

التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 6 يناير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



