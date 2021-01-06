وظائف إدارية شاغرة في مجموعة أبو نيان القابضة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-06

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة أبو نيان القابضة، المتخصصة بمجالات التجارة والتصنيع والخدمات والاستثمار والمياه والنفط والغاز والطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مجموعة أبو نيان القابضة:

وأبرزت مجموعة أبو نيان، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل تطبيقات الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصص نظم المعلومات، أو المجالات ذات الصلة.

– سكرتير تنفيذي: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو شهادة الدبلوم في تخصص السكرتارية.

التقديم على وظائف مجموعة أبو نيان القابضة:

وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 6 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



