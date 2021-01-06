وظائف صحية شاغرة للخريجين في بوبا العربية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-06

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (4) وظائف صحية شاغرة للخريجين، على مسمى “صيدلي”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

شروط وظائف شركة بوبا العربية:

وأبرزت شركة بوبا العربية، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص الصيدلة، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة بوبا العربية:

وأوضحت شركة بوبا العربية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 6 يناير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 يناير 2021م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



