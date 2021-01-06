وظائف هندسية وفنية شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-06

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وبيّنت جامعة الملك سعود أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس مراقبة العمل: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الصناعية، أو أي مجال ذي الصلة.

– مشغل فني: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو التخصصات ذات الصلة.

التقديم على وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 22 جمادى الأولى 1442هـ، ويستمر التقديم حتى يوم الأربعاء الموافق 29 جمادى الأولى 1442هـ.

ويمكن للراغبين في التقديم لهذه الوظائف معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا).

