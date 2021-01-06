وظائف فنية وهندسية شاغرة في مجموعة الزامل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-06

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات الزامل القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف مجموعة الزامل القابضة:

وأبرزت مجموعة الزامل، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– فني صيانة/ ميكانيكي: شهادة الدبلوم في تخصص الميكانيكا.

– رئيس جودة الصحة والسلامة والبيئة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الصحة والسلامة، وعلوم البيئة).

التقديم على وظائف مجموعة الزامل القابضة:

وأوضحت مجموعة الزامل أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 6 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

