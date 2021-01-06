20 #وظيفة شاغرة للمضيفات شاغرة في طيران أديل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-06

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (20) وظيفة شاغرة للنساء، على مسمى “مضيف مقصورة/ طاقم طائرة”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الدمام.

شروط وظائف شركة طيران أديل:

وأبرزت الشركة، أنَّ شروط الوظائف المطلوبة هي:

– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

– شهادة الثانوية العامة كحد أدنى.

– الحد الأدنى للعمر 23 سنة، الحد الأقصى للعمر 35 سنة.

– الحد الأدنى للطول 160 سم.

– إجادة اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثًا، أي لغة إضافية تعتبر ميزة إضافية.

– شخصية لبقة والقدرة على العمل مع الآخرين.

– خبرة سابقة في مجال خدمة العملاء أو المبيعات تعتبر ميزة إضافية.

– صحة ولياقة بدنية جيدة وغير مدخنة.

– يجب أن تكون قادرة على السباحة 50 مترًا بصفة فردية.

التقديم على وظائف شركة طيران أديل:

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 6 يناير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).

