وظائف في النيابة العامة للرجال والنساء بمرتبة ملازم تحقيق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-06

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت النيابة العامة عن توفر فرص وظيفية للرجال والنساء، على كادر أعضاء النيابة العامة بمسمى “ملازم تحقيق”، للحاصلين على شهادة البكالوريوس في تخصص الشريعة أو ما يعادلها، والأنظمة أو مايعادلها.

ودعت النيابة الراغبين بالتقديم ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة التسجيل من خلال موقع النيابة العامة على الرابط: هنا خلال الفترة المتاحة من 21 /5/ 1442هـ حتى 25 /5/ 1442هـ.