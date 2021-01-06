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#وظائف في النيابة العامة للرجال والنساء بمرتبة ملازم تحقيق

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-06

#وظائف في النيابة العامة للرجال والنساء بمرتبة ملازم تحقيق

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت النيابة العامة عن توفر فرص وظيفية للرجال والنساء، على كادر أعضاء النيابة العامة بمسمى “ملازم تحقيق”، للحاصلين على شهادة البكالوريوس في تخصص الشريعة أو ما يعادلها، والأنظمة أو مايعادلها.

ودعت النيابة الراغبين بالتقديم ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة التسجيل من خلال موقع النيابة العامة على الرابط: هنا خلال الفترة المتاحة من 21 /5/ 1442هـ حتى 25 /5/ 1442هـ.


محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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