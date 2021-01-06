وظائف فنية شاغرة في شركة صناعة المرطبات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-06

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لصناعة المرطبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها الشركة بالمملكة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة صناعة المرطبات:

وأبرزت شركة صناعة المرطبات، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– فني ضمان الجودة: شهادة الدبلوم في تخصص الكيمياء.

– أخصائي أول الأحياء الدقيقة: شهادة البكالوريوس في تخصص علم الأحياء الدقيقة.

التقديم على وظائف شركة صناعة المرطبات:

وأوضحت شركة صناعة المرطبات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 5 يناير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



