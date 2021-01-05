وظائف هندسية وفنية شاغرة في شركة BAE SYSTEMS السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-05

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

العناوين الفرعية

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الطائف، والظهران.

تفاصيل وظائف شركة BAE SYSTEMS:

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف تصنيع/ التايفون (الطائف).

– فني إدارة البيانات/ التايفون (الطائف).

– منسق دعم العمليات (الطائف).

– مدرب إلكترونيات وكهرباء/ تدريب المهارات الأساسية (الظهران).

التقديم على وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 5 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



