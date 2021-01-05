وظائف إدارية شاغرة في مستشفى قوى الأمن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-05

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى قوى الأمن:

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل بيانات الموارد البشرية (للسعوديين): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (نظم المعلومات الإدارية، أو الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال)، أو أي مجال ذي الصلة.

– ناسخ: شهادة الدبلوم في تخصصات: (السكرتارية الطبة، أو إدارة المستشفيات، أو اللغة الإنجليزية)، أو المجالات ذات الصلة، ويفضل شهادة البكالوريوس.

التقديم على وظائف مستشفى قوى الأمن:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 5 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

