الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-05

#وظائف إدارية شاغرة لدى الهيئة العامة للأوقاف

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الفرع الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة العامة للأوقاف:

وأبرزت الهيئة العامة للأوقاف، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي إعلام: شهادة البكالوريوس في تخصص الإعلام، ويفضل شهادة الماجستير في تخصصات: (الإعلام، أو الإعلام الرقمي).

– رئيس قسم التطوير الوظيفي: شهادة البكالوريوس فأعلى في تخصص الموارد البشرية، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف الهيئة العامة للأوقاف:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 5 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

