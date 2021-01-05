وظائف إدارية شاغرة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-05

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عن توفّر وظائف شاغرة إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وبيّنت جامعة الملك سعود أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مراقب عمل أول: شهادة الدبلوم تخصص الأعمال الكتابية أو الحاسوبية، أو أي تخصص هندسي ذي الصلة.

– مشغل نظام الاتصالات ثانٍ: شهادة الدبلوم تخصصات: (الاتصالات، وعلوم الكمبيوتر).

التقديم على وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 21 جمادى الأولى 1442هـ، ويستمر التقديم حتى يوم الثلاثاء الموافق 28 جمادى الأولى 1442هـ.

ويمكن للراغبين في التقديم لهذه الوظائف معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا).

