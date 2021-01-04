17 وظيفة إدارية شاغرة للجنسين في التجمع الصحي بالقصيم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-04

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلن التجمع الصحي بالقصيم، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد (17) وظيفة إدارية شاغرة للرجال والنساء، على مسمى “فني شبكات وحاسب آلي”؛ وذلك للعمل على عقد تشغيل وصيانة البنية التحتية الرقمية لمستشفيات منطقة القصيم.

شروط وظائف التجمع الصحي بالقصيم:

وأبرزت إدارة التجمع، أن الوظائف متاحة للسعوديين والسعوديات من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في تخصصات: (دعم فني، شبكات حاسب، علوم حاسب، هندسة حاسب، هندسة شبكات)، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف التجمع الصحي بالقصيم:

وأوضحت إدارة التجمع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الرابط التالي: (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 يناير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى الخميس الموافق 7 يناير 2021م.

ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).