وظائف فنية وإدارية شاغرة في شركة صناعة المرطبات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-04

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لصناعة المرطبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة بالمملكة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة صناعة المرطبات:

وأبرزت شركة صناعة المرطبات، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– فني كهربائي: شهادة الدبلوم في تخصص الكهرباء.

– مدير الرقابة الداخلية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، والمالية)، أو المجالات ذات الصلة.

التقديم على وظائف شركة صناعة المرطبات:

وأوضحت شركة صناعة المرطبات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 4 يناير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

