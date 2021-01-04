وظائف إدارية شاغرة لدى بنده للتجزئة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-04

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة بنده للتجزئة:

وأبرزت شركة بنده أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير التخطيط المالي: شهادة البكالوريوس في تخصص المالية، ويفضل شهادة الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية).

– مدير التصميم الجرافيكي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التصميم الجرافيكي، الرسومات).

التقديم على وظائف شركة بنده للتجزئة:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 4 يناير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في بنده، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

