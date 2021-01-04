وظائف إدارية شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-04

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عن توفّر وظائف شاغرة إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وبيّنت جامعة الملك سعود أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أنظمة: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو أي مجال ذي الصلة.

– مصمم مواقع إنترنت: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو تقنية المعلومات، أو هندسة البرمجيات)، أو المجالات ذات الصلة.

– مدير قاعدة بيانات: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو أي مجال ذي الصلة.

التقديم على وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 20 جمادى الأولى 1442هـ، ويستمر التقديم حتى يوم الأحد الموافق 4 جمادى الثانية 1442هـ.

ويمكن للراغبين في التقديم لهذه الوظائف معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا).

