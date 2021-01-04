2021-01-04

وظائف في الهيئة العامة للأوقاف بمختلف التخصصات

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن توفر وظائف شاغرة في مختلف التخصصات وذلك في إدارتها التالية:

الإدارة العامة للموارد البشرية – الإدارة العامة للحسابات.

الإدارة العامة للمراقبة المالية والتقارير – الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي وذلك وفقا للمسميات والشروط التالية:

رئيس قسم – التطوير الوظيفي ومدير مساعد – الحسابات: درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية.

يفضل درجة الماجستير في إدارة الأعمال أو المحاسبة أو المالية وإجمالي الخبرة في نفس المجال كحد أقصى ولا تقل عن 2 سنوات في منصب إشرافي.

رئيس قسم – التقارير المالية: درجة البكالوريوس في المالية ويفضل درجة الماجستير في المالية أو المحاسبة وإجمالي الخبرة في نفس المجال كحد أقصى ولا تقل عن 3 سنوات في منصب مدير مالي.

مدير مشاريع (ب) – التخطيط والأداء الاستراتيجية: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال ويفضل درجة الماجستير في إدارة الأعمال وإجمالي الخبرة في نفس المجال كحد أقصى ولا تقل عن 3 سنوات في منصب مدير مشاريع استراتيجي.



