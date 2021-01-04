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وظائف في الهيئة العامة للأوقاف بمختلف التخصصات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن توفر وظائف شاغرة في مختلف التخصصات وذلك في إدارتها التالية:
الإدارة العامة للموارد البشرية – الإدارة العامة للحسابات.
الإدارة العامة للمراقبة المالية والتقارير – الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي وذلك وفقا للمسميات والشروط التالية:
رئيس قسم – التطوير الوظيفي ومدير مساعد – الحسابات: درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية.
يفضل درجة الماجستير في إدارة الأعمال أو المحاسبة أو المالية وإجمالي الخبرة في نفس المجال كحد أقصى ولا تقل عن 2 سنوات في منصب إشرافي.
رئيس قسم – التقارير المالية: درجة البكالوريوس في المالية ويفضل درجة الماجستير في المالية أو المحاسبة وإجمالي الخبرة في نفس المجال كحد أقصى ولا تقل عن 3 سنوات في منصب مدير مالي.
مدير مشاريع (ب) – التخطيط والأداء الاستراتيجية: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال ويفضل درجة الماجستير في إدارة الأعمال وإجمالي الخبرة في نفس المجال كحد أقصى ولا تقل عن 3 سنوات في منصب مدير مشاريع استراتيجي.
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