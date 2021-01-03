وظائف إدارية شاغرة في هيئة السوق المالية

2021-01-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت هيئة السوق المالية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة السوق المالية:

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي رئيسي الاستشارات القانونية: شهادة البكالوريوس في تخصص القانون، أو في أي تخصص ذو الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

– أخصائي الإشراف على مؤسسات البنية الأساسية للسوق: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال، الاقتصاد).

– أخصائي التشغيل والدعم الفني: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، أو هندسة الحاسب).

– أخصائي الطرح والاندماج والاستحواذ: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة، الاقتصاد)، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على وظائف هيئة السوق المالية:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 يناير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

