وظائف إدارية وصحية شاغرة في مستشفى قوى الأمن

2021-01-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى قوى الأمن:

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف تقييم وتوحيد المنتجات: شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصصات: (الإدارة، أو إدارة سلسلة التوريد)، أو أي مجال ذي الصلة.

– مساعد طبيب الأسنان: شهادة الدبلوم في تخصص برنامج مساعد طب الأسنان.

– أخصائي التثقيف الصحي: شهادة البكالوريوس في تخصص التوعية الصحية.

التقديم على وظائف مستشفى قوى الأمن:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 3 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

