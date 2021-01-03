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2021-01-03 وظائف لدى الخدمات الطبية للقوات المسلحة متابعات الخليج 365 - خميس مشيط أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر وظائف شاغرة للعمل بخميس مشيط بعدة مسميات منها معالج النطق، وطبيب أطفال تنموي، وصيدلي رابع. واشترطت على المتقدم لشغل الوظيفة أن يكون من حملة البكالوريوس في التخصصات ذات الصلة بكل وظيفة مثل دراسات النطق واللغة، علاج النطق وعلم السمع، وسلوك الأطفال. وأضافت الخدمات الطبية للقوات المسلحة أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي هنا



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