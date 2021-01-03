شكرا لقرائتكم مستشفى الملك فيصل التخصصي يعلن عن 50 وظيفة شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2021-01-03 مستشفى الملك فيصل التخصصي يعلن عن 50 وظيفة شاغرة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر عدد 50 وظيفة بالرياض وجدة. وأوضح مستشفى الملك فيصل التخصصي أنه يمكن التقديم على الوظائف عبر الرابط من (هنـا). وأضاف المستشفى أنه يمكن الحصول على مزيد من التفاصيل بشأن الوظائف من خلال الرابط التالي (هنـا).



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