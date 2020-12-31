12 #وظيفة صحية شاغرة للجنسين في مركز أرامكو الطبي

2020-12-31

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مركز أرامكو الطبي للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأبرز مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد فنى سحب دم.

– أخصائي تقني مختبر إكلينيكي/ كيمياء.

– منسق الحالة/ رعاية المرضى المنومين.

– مساعد منسق برنامج تعزيز الصحة.

– ممرض أول/ رعاية الطوارئ.

– ممرض/ رعاية المرضى الخارجيين (عدد 4 وظائف).

– ممرض مساعد/ عام.

– ممرض عملي.

– ممرض أول/ العيادات الخارجية.

التقديم على وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

