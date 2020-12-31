وظائف إدارية شاغرة في وزارة الاستثمار

2020-12-31

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت وزارة الاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للوزارة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف وزارة الاستثمار:

وأبرزت الوزارة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول رئيسي اكتساب المواهب.

– مسؤول رئيسي التنسيق المحلي.

– أخصائي التنافسية الإقليمية والتقارير.

– محلل رئيسي التنافسية الإقليمية والتقارير.

– محلل التنافسية الإقليمية والتقارير.

– مسؤول التنسيق المحلي.

– مسؤول اكتساب المواهب.

التقديم على وظائف وزارة الاستثمار:

وأوضحت الوزارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 31 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

