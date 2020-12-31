17 #وظيفة صحية شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

2020-12-31

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى الملك عبدالله الجامعي:

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– استشاري طوارئ/ طب الأطفال (عدد 5 وظائف).

– استشاري طوارئ/ بالغين.

– استشاري طب الأطفال/ قلب.

– استشاري أمراض الجهاز الهضمي للأطفال.

– استشاري طب الأطفال/ أمراض الدم.

– استشاري طب الأطفال/ أمراض الكلى.

– استشاري مساعد عناية مركزة أطفال.

– استشاري عناية مركزة أمراض الكلى.

– استشاري مساعد طب الأطفال.

– استشاري علم النفس.

– استشاري عناية مركزة أطفال (عدد وظيفتين).

– صيدلي إكلينيكي.

التقديم على وظائف مستشفى الملك عبدالله الجامعي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 31 ديسمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

