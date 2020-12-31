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#وظائف إدارية وهندسية شاغرة بالمركز الوطني للتعليم الإلكتروني
لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، المتخصص في برامج التعليم الإلكتروني وتمكين التكامل بين جهات التعليم والتوظيف وقيادة الابتكار في التحول الرقمي في التعليم، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المركز في مدينة الرياض.
تفاصيل وظائف المركز الوطني للتعليم الإلكتروني:
وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مصمم جرافيك أول.
– كاتب تقني.
– محلل بيانات.
– دعم فني.
– مهندس شبكات.
– مطوّر.
– مراقب جودة أعمال.
– أخصائي نظم تعليمية.
التقديم على وظائف المركز الوطني للتعليم الإلكتروني:
وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 ديسمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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