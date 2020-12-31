2020-12-31

فتح القبول والتسجيل على وظائف ديوان وزارة الداخلية

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

العناوين الفرعية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل بديوان وزارة الداخلية برتبة (عريف، جندي أول، جندي) رجال، وذلك وفق المؤهلات والتخصصات التالية:

– عريف: دبلوم سنتين فأكثر في التخصصات التالية: (حاسب آلي، شبكات الحاسب الآلي، نظم المعلومات، برمجيات الحاسب الآلي، دعم فني للحاسب الآلي، نظم معلومات إدارية، إدارة عامة، إدارة أعمال، إدارة مالية، إدارة موارد بشرية، تصميم جرافيكس، محاسبة، قانون، لغة عربية).

– جندي أول: شهادة الثانوية العامة + دورة تدريبية سنة فأكثر في التخصصات التالية: (حاسب آلي، شبكات الحاسب الآلي، نظم المعلومات، تقنية المعلومات، تبريد وتكييف، محركات ومركبات).

– جندي: شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

شروط وظائف ديوان وزارة الداخلية:

وأبرزت الإدارة، أنَّ الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– ألا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من إحدى الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

– أن يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.

– ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

– أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

– توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.

– بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

التقديم على وظائف ديوان وزارة الداخلية:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 18/ 5/ 1442هـ وحتى يوم الخميس الموافق 23/ 5/ 1442هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



