الصحة تعلن عن 2821 وظيفة بمختلف التخصصات

2020-12-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة عن توفر (2221) وظيفة أخصائي غير طبيب لمختلف التخصصات، بالإضافة إلى (600) وظيفة هندسية وتقنية للسعوديين.

وأوضحت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن التقديم على الوظائف متاح اعتبارًا من يوم غد الخميس 16/ 05/ 1442هـ، ويستمر لمدة عشرة أيام بمشيئة الله.

وتابعت وزارة الصحة إلى أن التقديم سيكون من خلال بوابة التوظيف عبر الرابط التالي (هنا).

وأكدت وزارة الصحة أن هذه الوظائف المتاحة مخصصة للمواطنين فقط.



