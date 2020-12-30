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الصحة تعلن عن 2821 وظيفة بمختلف التخصصات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الصحة عن توفر (2221) وظيفة أخصائي غير طبيب لمختلف التخصصات، بالإضافة إلى (600) وظيفة هندسية وتقنية للسعوديين.
وأوضحت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن التقديم على الوظائف متاح اعتبارًا من يوم غد الخميس 16/ 05/ 1442هـ، ويستمر لمدة عشرة أيام بمشيئة الله.
وتابعت وزارة الصحة إلى أن التقديم سيكون من خلال بوابة التوظيف عبر الرابط التالي (هنا).
وأكدت وزارة الصحة أن هذه الوظائف المتاحة مخصصة للمواطنين فقط.
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