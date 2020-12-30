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#وظائف فنية وإدارية شاغرة بفروع شركة المراعي
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المكتب الرئيسي للشركة في مدينة الرياض، وبفروع الشركة في محافظة الخرج.
تفاصيل وظائف شركة المراعي:
وأبرزت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– تقني ألبان (الخرج): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الألبان، أو الغذاء).
– منسق مكتب المساعدة (للسعوديين/ الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
التقديم على وظائف شركة المراعي:
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 30 ديسمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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