وظائف هندسية وإدارية شاغرة في مشروع نيوم

2020-12-30

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

تفاصيل وظائف مشروع نيوم:

وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس مشروع أول: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص تقنية المعلومات، أو المجالات ذات الصلة.

– قائد أمن المعلومات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص أمن المعلومات، أو أي مجال ذي الصلة.

– مدير اكتساب المواهب: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– أخصائي علاقات حكومية: شهادة البكالوريوس في تخصص العلاقات العامة، أو المجالات ذات الصلة.

التقديم على وظائف مشروع نيوم:

وأوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 30 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).

