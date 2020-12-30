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#وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الأوقاف
لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الهيئة العامة للأوقاف، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الفرع الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.
تفاصيل وظائف الهيئة العامة للأوقاف:
وأبرزت الهيئة العامة للأوقاف، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– رئيس قسم/ التقارير المالية: شهادة البكالوريوس في تخصص في المالية، ويفضل شهادة الماجستير في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة).
– مدير مشاريع/ التخطيط والأداء الاستراتيجية: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، ويفضل شهادة الماجستير.
التقديم على وظائف الهيئة العامة للأوقاف:
وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 30 ديسمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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