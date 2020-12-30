وظائف نسائية شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية

2020-12-30

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف نسائية شاغرة، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وبيّنت الجامعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي المهارات الإكلينيكية ثانٍ.

– داعم فني أول.

– داعم فني ثانٍ.

– مشغل تليفون.

التقديم على وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 15 جمادى الأولى 1442هـ، ويستمر التقديم حتى يوم الثلاثاء الموافق 21 جمادى الأولى 1442هـ.

ويمكن للراغبات في التقديم لهذه الوظائف معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا).

