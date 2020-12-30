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#وظائف هندسية وإدارية شاغرة في وزارة الصحة
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
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أعلنت وزارة الصحة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحاملي مؤهل البكالوريوس في التخصصات التالية: (علوم حاسب، تقنية معلومات، هندسة شبكات، هندسة برمجيات، نظم معلومات، أمن سيبراني، أمن معلومات).
تفاصيل وظائف وزارة الصحة:
وأبرزت الوزارة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس كهربائي.
– مهندس ميكانيكي.
– أخصائي حاسب آلي.
– أخصائي شبكات.
– أخصائي محلل ومصمم نظم.
– أخصائي أمن معلومات.
وبيّنت الوزارة، أنّ الشروط والوثائق المطلوبة هي:
– وثيقة التخرج، موضح فيها التقدير العام، والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.
– الحاصلون على المؤهلات الخارجية، يُتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل، والسجل الأكاديمي.
– شهادة برنت التأمينات، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات.
التقديم على وظائف وزارة الصحة:
وأوضحت الوزارة، أنّ التقديم سيكون متاحًا عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من يوم الخميس الموافق 16/ 5/ 1442هـ ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 29/ 5/ 1442هـ.
ولمعرفة تفاصيل أكثر، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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