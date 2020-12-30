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#وظائف صحية شاغرة في وزارة الصحة
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت وزارة الصحة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة، على نظام الخدمة المدنية والتشغيل الذاتي، لحاملي مؤهل البكالوريوس في تخصصات متعددة لأخصائي غير طبيب، والصيادلة.
شروط وظائف وزارة الصحة:
وبيّنت الوزارة، أنّ الشروط والوثائق المطلوبة هي:
– وثيقة التخرج، موضح فيها التقدير العام، والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.
– الحاصلون على المؤهلات الخارجية، يُتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل، والسجل الأكاديمي.
– شهادة الامتياز، وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.
– شهادة برنت التأمينات، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات.
التقديم على وظائف وزارة الصحة:
وأوضحت الوزارة، أنّ التقديم سيكون متاحًا عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من يوم الخميس الموافق 16/ 5/ 1442هـ ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 29/ 5/ 1442هـ.
ولمعرفة تفاصيل أكثر، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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