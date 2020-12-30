وظائف شاغرة : مئات الوظائف الشاغرة بشركة موري كو للأغذية والمشروبات للمؤهلات المتوسطة براتب 4000 جنية

تعلن شركة موري كو للأغذية والمشروبات “24 شارع عبد المنعم حافظ متفرع من شارع النزهة – مصر الجديدة” عن فتح باب التعيين لشغل مئات الوظائف الشاغرة للمؤهلات المتوسطة، برواتب مجزية تبدأ من 2700 إلى 4000 جنية، للعمل بفروع الشركة بمدينة السادس من أكتوبر ومناطق التجمع، ونستعرض الآن عل مصر فايف تفاصيل وشروط الوظائف المطلوبة:-

وظائف شركة موري كو للأغذية والمشروبات

مطلوب عدد 50 ويتر، ويشترط أن لا يزيد السن عن 30 سنة، براتب يبدأ من 3000 إلى 4000 جنيه. مطلوب عدد 60 مساعد ويتر، السن لا يزيد عن 25 سنة، براتب 2800 جنيه. مطلوب عدد 30 كابتن، السن 30 سنة، وخبرة لا تقل عن سنتين، براتب يبدأ من 3500 جنية إلى 4000 جنيه. مطلوب عدد 50 مساعد شيف، ويشترط أن لا يزيد السن عن 25 سنة، براتب يبدأ من 2700 إلى 3000 جنيه.

شروط ومزايا وطرق التقدم للوظائف

يشترط لجميع الوظائف أن لا يقل المؤهل عن متوسط، وأن لا يزيد السن عن 30 سنة، والعمل 8 ساعات بنظام الورديات، وتقدم الشركة للراغبين مرتبات مجزية وتأمينات صحية وتأمينات اجتماعية، بالإضافة إلى بدل انتقال، وذلك للعمل بفروع الشركة بمناطق التجمع والسادس من أكتوبر.

وظائف آخري:

وللراغبين في التقدم للوظائف يرجى الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية : 01223000711 – 01223000633