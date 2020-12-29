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#وظائف إدارية شاغرة في مجموعة بن شيهون
لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
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أعلنت مجموعة شركات بن شيهون، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات والمتاجر التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة.
تفاصيل وظائف مجموعة شركات بن شيهون:
وأبرزت مجموعة بن شيهون أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– موظف مخزون متجر (الرياض).
– أمين الصندوق (الرياض).
– محاسب (جدة).
– محاسب متجر (الرياض).
– مشرف توزيع (الرياض).
– بائع متجر (الرياض).
– مسؤول متجر رئيسي (الرياض).
التقديم على وظائف مجموعة شركات بن شيهون:
وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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